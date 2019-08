The Cure, Jorja Smith, Major Lazer... les artistes à ne pas manquer à Rock en Seine

Pour bien finir l'été, rien de mieux qu'un festival parisien : directiion le domaine National de Saint Cloud pour le mythique Rock en Seine ! Et cette année, on attend notamment Jorja Smith, Major Lazer, The Cure, Foals, Royal Blood... bref, la crème de la crème. Justement, on a listé ceux qu'il ne fallait pas manquer !

Parce que c'est LA tête d'affiche qui nous vient directement des Etats-Unis. Evidemment, difficile d'oublier le cultissime Lean On ft. Dj Snake ou encore Make It Hot. Pour entendre tout cela en live, direction Rock en Seine !

The Cure vient tout juste de fêter les 30 ans de l'album Desintegration et s'est offert une série de concerts pour fêter ça. La bonne nouvelle pour les fans français, c'est qu'ils auront l'occasion voir Robert Smith et sa bande à Rock en Seine. Un évènement à ne surtout pas manquer.

La pépite Britannique sera à Paris ce week-end - l'occasion de découvrir (ou de redécouvrir) son talent : Teenage Fantasy, Blue Light... il y aura forcément un titre plein de mélancolie et de beauté qui vous correspondra !

Un air de Brighton à Paris : ne manquez pas Royal Blood ! Au programme, Lights Out, Figure It Out... bref, le meilleur de la formation britannique.

Enfin, ce sera l'occasion de découvrir King Princess sur scène ! La relève de la pop est assurée avec cette artiste au caractère affirmé.

Ne manquez pas Kitchies, le grand gagnant du Firestone Music Talents, le 24 août à 17h !