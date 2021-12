The Cure annonce huit concerts en France en 2022

Les fans attendent un nouvel album signé The Cure depuis près de 13 ans et, visiblement, il pourrait bien voir le jour. Ce qui redonne un espoir ? L'annonce de huit concerts en France à l'automne 2022.

Le groupe culte s'est fait discret ces dernières années mais compte bien revenir occuper la scène de l'Accor Arena : le 28 novembre 2022, The Cure fera résonner ses morceaux les plus cultes au sein de l'immense salle parisienne et, avec la chance, quelques inédits viendront s'ajouter à la liste : Robert Smith et sa bande se lanceront ainsi dans une immense tournée européenne qui les emmènera à Paris (évidemment), Milan, Prague ou encore Berlin entre le 6 octobre et le 11 décembre 2022.

Bien que la date de sortie du "nouvel album" n'est pas encore été évoquée, Robert Smith s'était notamment exprimé sur Twitter, évoquant les concerts à venir : « Les shows dans le reste du monde sont en train d'être finalisés, bon nombre d'entre eux ayant été reportés, ils seront annoncés en temps et en heure mais ils n'auront pas lieu avant le printemps 2023. Et oui, nous jouerons des chansons du "nouvel album" en 2022. (...) Je me rends compte qu'il manque quelques pays européens, notamment le Portugal, ce n'était pas possible de faire tout rentrer et d'avoir une feuille de route sûre... Nous espérons pouvoir faire des modifications en 2023 ».

Des concerts à Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpellier et Lievin

???? @thecure : tournée en novembre 2022 !!Billets en vente le jeudi 9 décembre à 11h00 : https://t.co/nRF8RaHnav1ere partie : @thetwilightsad pic.twitter.com/zSEgubyecJ — Alias (@alias_prod) December 6, 2021

D'après certaines rumeurs, le dit album pourrait bien offrir aux fans près de 63 minutes de musique : "Je dois l'admettre, j'ai eu plus de difficultés que jamais dans ma carrière à terminer l'écriture des paroles de ces nouveaux disques. On a enregistré une vingtaine de chansons et je n'avais rien. Je veux dire, j'écrivais beaucoup, mais à la fin je me disais "C'est nul". Le problème, c'est que je suis devenu très critique envers moi-même. Je me dis : "Mais qui va être intéressé par ça?". C'est à ce point", avait expliqué le leader du groupe. « Je me rappelle écouter ces nouveaux titres en me disant qu'il s'agit des meilleurs musiques que le groupe ait jamais faites mais que mes mots ne sont que des balivernes ».

Attendu depuis plus de dix ans, ce nouvel album pourrait bien être le dernier... alors mieux vaudra en profiter.