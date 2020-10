The Crown : Un aperçu de la relation entre Lady Di et le Prince Charles dans un nouveau trailer (VIDEO)

Patience, cette toute nouvelle saison de The Crown sera disponible dès le 15 novembre prochain sur Netflix. Les épisodes inédits seront marqués par l'arrivée de Lady Di (figure mythique de la monarchie britannique) mais aussi de Margaret Thatcher et pour que l'attente soit moins longue, la plateforme a partagé un tout nouveau teaser - aussi brillant qu'inquiétant. Voyez plutôt :

Les abonnés avaient déjà pu voir la robe de mariée de la Princesse dans un premier teaser. Cette fois, la production est un peu plus généreuse et montre quelques images de la romance vécues par les deux protagonistes. Le tout, accompagné par une voix off : "Voici de quoi sont faits les contes de fées. Un prince et une princesse le jour de leur mariage. Mais les contes de fées se terminent généralement à ce stade par la simple phrase : Et ils vécurent heureux pour toujours".

Il faudra attendre encore quelques semaines avant de découvrir en images l'arrivée de Diana au sein de la famille royale. Patience !