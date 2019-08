The Crown : Regardez le tout premier teaser de la saison 3 (VIDEO)

Ce lundi 12 août, Netflix a offert le premier teaser de la prochaine saison de The Crown. Figurant parmi les séries ayant rencontré le plus de succès sur la plateforme de vidéos à la demande ces dernières années, autant dire que les fans sont déjà au taquet. Et il y a de quoi. Prévu pour le 17 novembre prochain, le programme très attendu risque une fois de plus de susciter l'engouement auprès du public comme des gens du milieu. On se rappelle notamment de Claire Foy qui avait reçu l'Emmy Awards de la meilleure actrice pour son rôle de la jeune Elizabeth II dans les deux premières saisons.

Season Three of The Crown, starring Olivia Colman as Queen Elizabeth II, arrives 17th November. pic.twitter.com/eKPcUOq5Sp — The Crown (@TheCrownNetflix) August 12, 2019

Dans cette saison 3, c'est un tout nouveau casting (plus âgé, il va s'en dire) qui a été recruté pour interpréter l'évolution des personnages de la famille royale britannique. On retrouve donc Olivia Colman en reine d'Angleterre, vue dans Broadchurch, Tobias Menzies, connu pour son rôle dans la série Outlander, interprétera le prince Philip, Helena Bonham-Carter sera la princesse Margaret et rin Doherty, vue dans Call the Midwife, se glissera elle dans la peau de la princesse Anne, la fille d'Elisabeth. Un casting aux petits oignons qui devrait encore s'étoffer pour la saison 4 dont le tournage devrait commencer d'ici quelques mois.