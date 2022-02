The Crown : Plus de 200 000 euros de bijoux volés sur le tournage de la série !

C'est l'une des séries les plus populaires de Netflix ! Basée sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, The Crown a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites (par exemple, le destin tragique et totalement révoltant de Nerissa et Katherine Bowes-Lyon). Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, nous avions enfin pu découvrir la quatrième partie il y a quelques mois dans laquelle apparaissaient pour la première fois Diana Spencer, plus connue sous le titre de Princesse de Galles, ainsi que Margaret Thatcher. Un chapitre qui avait alors attiré l'attention de plusieurs dizaines de millions d'abonnés sur la plateforme de vidéos à la demande. Et ce n'est pas fini.

Alors que la diffusion de la cinquième partie du programme est attendue pour 2022, le tournage aurait débuté il y a quelques semaines dans le nord de l'Angleterre. Seulement voilà, un imprévu pourrait bien retarder la production de la série à succès. En effet, plus de 350 objets viennent d'être dérobés par plusieurs malfrats non-identifiés dans trois vans de la production. Un butin assez conséquent puisque le préjudice s'élèverait, selon le géant américain de la vidéo, à 150 000 livres (soit plus de 200 000 euros). Parmi les objets volés, la reproduction d’un œuf Fabergé très rare, fabriqué à l’identique de celui acheté par le grand-père de la reine, George V, en 1933 ainsi que douze ensembles de candélabres en argent, sept candélabres en or, le cadran d'une horloge William IV, des icônes religieuses russes, un ensemble de coiffeuse en argent et des verres et carafes en cristal doré.

"Nous pouvons confirmer que les antiquités ont été volées et nous espérons qu'elles seront retrouvées et rendues en toute sécurité" a confié le porte-parole de Netflix au site Variety. Si la valeur des produits peut paraître élever, leur prix à la revente serait beaucoup moins important. "Ils sont précieux en tant que pièces pour l'industrie cinématographique britannique" précise ainsi Alison Harvey, décoratrice de la série. Malgré ce contre-temps, la plateforme de vidéo à la demande affirme que cela n'entraînera "aucun effet direct sur le tournage". Ouf !