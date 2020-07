The Crown : On sait qui jouera le rôle de Margaret dans la saison 5 (PHOTO)

Il y a quelques mois, les fans de The Crown apprenaient, pour leur plus grand malheur, que la série prendrait fin à la suite de la cinquième saison. "Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires de la saison 5, il m'est apparu clair que c'est le moment et l'endroit parfait pour s'arrêter" a confirmé Peter Morgan, le créateur du programme. Très populaire au Royaume-Uni et dans le monde, The Crown en est actuellement à sa troisième saison et son deuxième renouvellement de casting. Après avoir annoncé que ce serait Imelda Staunton qui incarnerait le rôle de la reine dans l'ultime volet du programme Netflix, on sait désormais qui l'accompagnera dans le rôle de Margaret, la soeur de la reine.

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t — The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020

Après la très talentueuse Helena Bonham Carter, c'est donc à Lesley Manville que revient l'honneur d'incarner la princesse Margaret plus âgée. Annoncée sur Twitter, la nouvelle a déjà fait le tour des médias du monde entier. "Je ne pourrais pas être plus heureuse de jouer la princesse Margaret. Le flambeau est transmis par deux actrices formidables et je ne veux vraiment pas les laisser tomber. De plus, jouer les sœurs avec ma chère amie Imelda Staunton ne sera rien d'autre qu'une joie totale." a confié l'actrice dans un communiqué officiel après l'annonce de sa nomination. Mais en attendant la saison 5, il nous faudra encore patienter pour le quatrième volet de The Crown qui devrait arriver d'ici quelques mois sur la plateforme américaine. Ce dernier comportera encore le casting de la troisième saison.