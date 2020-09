The Crown : On connaît (enfin) la date de diffusion de la saison 4 

C'est l'une des séries les plus populaires sur Netflix ! Basé sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, le programme a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites. Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, il est donc grand temps de faire place à la quatrième partie de The Crown. Une sortie très attendue qui vient d'être annoncée par la plateforme de vidéos à la demande pour le 15 novembre prochain. "Ces magnifiques premières images de la saison 4 de The Crown vont vous donner envie de prendre un petit thé. Le 15 novembre" peut-on lire en légende de quatre clichés inédit publiés sur Twitter.

Ces magnifiques premières images de la saison 4 de The Crown vont vous donner envie de prendre un petit thé.Le 15 novembre. pic.twitter.com/YahCFdlFTX — Netflix France (@NetflixFR) September 29, 2020

Il faut dire que cette quatrième saison de The Crown devrait révéler l'arrivée de nouveaux personnages. Et pas des moindres. En effet, comme prédit depuis déjà plusieurs années, Diana Spencer, alias Lady Di, devrait faire son arrivée dans le programme. Interprété par Emma Corrin, le rôle de la princesse des cœurs risque dores et déjà de faire couler beaucoup d'encre au sein du cercle des fans de la série. Une avant-avant dernière saison (les créateurs ont finalement décidé d'aller jusqu'à la saison 6) qui s'annonce donc haute en couleurs ! On a hâte !