The Crown : Les saisons 5 & 6 pourraient débarquer plus tôt que prévu sur Netflix !

C'est l'une des séries les plus populaires de Netflix ! Basée sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, The Crown a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites (par exemple, le destin tragique et totalement révoltant de Nerissa et Katherine Bowes-Lyon). Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, nous avions enfin pu découvrir la quatrième partie il y a quelques mois dans laquelle apparaissaient pour la première fois Diana Spencer, plus connue sous le titre de Princesse de Galles, ainsi que Margaret Thatcher. Un chapitre qui avait alors attiré l'attention de plusieurs dizaines de millions d'abonnés sur la plateforme de vidéos à la demande. Et ce n'est pas fini. Alors que deux saisons devaient suivre dans les mois voire les années à venir, Netflix semble avoir évoqué l'idée que ces dernières pourraient débarquer plus tôt que prévu...

La preuve en image avec cette publication datant d'il y a quelques jours et sur laquelle on aperçoit un cliché de la famille royale avec écrit "The Crown. Saisons 5 & 6. Prochainement". De quoi mettre l'eau à la bouche des fans du programme et, peut-être, nous suggérer que la suite arrivera légèrement en avance. "On n’a pas fini de se passionner pour la famille royale !" peut-on lire en légende de cette image mettant en avant les personnages de la reine Elizabeth II et du Duc d'Edimbourg.

Côté casting, c'est une toute nouvelle équipe qui fera son arrivée dans les deux prochaines saisons de The Crown. Imelda Staunton et Jonathan Price interprèteront respectivement la reine et son mari. Quant à Lesley Manville, c'est elle qui se glissera dans la peau de la princesse Margaret après Helena Bonham Carter. Enfin, Le prince Charles sera interprété par Dominic West et Diana Spencer par Elizabeth Debicki, aperçue dans Tenet. Une flopée d'artistes talentueux qui devraient ravir les fans de la seule série au monde à changer entièrement de casting au fil de son évolution !