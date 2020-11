The Crown : Emma Corrin sera de retour dans la saison 5 malgré le changement de casting !

C'est l'une des séries les plus populaires de Netflix ! Basé sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, The Crown a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites. Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, nous avions enfin pu découvrir la quatrième partie dans laquelle apparaissait pour la première fois Diana Spencer, plus connue sous le titre de Princesse de Galles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Emma Corrin, qui interprète ce rôle clé, a su séduire les nombreux spectateurs devant leur écran. Tellement d'ailleurs que la jeune actrice devrait faire son retour dans la cinquième saison. Et cela, malgré le fait que le casting soit changé dans son intégralité…

Si l'on en croit les informations du journal The Sun, Emma Corrin sera donc de retour lors de flashbacks inédits durant la prochaine saison de The Crown. Néanmoins, si cette information peut paraître anecdotique, il faut se souvenir que la série a déjà changé deux fois de casting dans son intégralité. Une règle d'or qui fait d'elle la seule série au monde à modifier tous ses acteurs entre différentes saisons. Et même si la production s'était évertuée à ne pas faire revenir les anciens acteurs, il semblerait que l'actrice qui incarne Diana bénéficiera d'une exception. Pourquoi ? Car "Emma aurait été exceptionnelle en Di" précisent certaines sources proches des scénaristes. C'est donc avec plaisir que nous retrouverons Emma Corrin lors de quelques scènes de Lady Diana dans le passé. Pour rappel, c'est Elizabeth Debicki qui devrait interpréter la princesse dans la cinquième et sixième saison du programme Netflix.