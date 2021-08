The Crown : Découvrez les premières images de Diana et Charles dans la saison 5 (PHOTOS)

C'est l'une des séries les plus populaires de Netflix ! Basée sur l'histoire mondialement connue de la famille royale britannique, The Crown a su séduire des millions de fans grâce à son intérêt historique indéniable et ses révélations inédites (par exemple, le destin tragique et totalement révoltant de Nerissa et Katherine Bowes-Lyon). Après trois premières saisons couronnées de succès -c'est le cas de le dire-, nous avions enfin pu découvrir la quatrième partie il y a quelques mois dans laquelle apparaissaient pour la première fois Diana Spencer, plus connue sous le titre de Princesse de Galles, ainsi que Margaret Thatcher. Un chapitre qui avait alors attiré l'attention de plusieurs dizaines de millions d'abonnés sur la plateforme de vidéos à la demande. Et ce n'est pas fini.

Alors que la cinquième partie du programme est attendue pour 2022, les premières images de Charles et Diana, désormais dans leur quarantaine, viennent d'être dévoilées. Interprété par Dominic West et Elizabeth Debicki, qui remplacent Josh O’Connor et Emma Corrin, le couple royal apparaît à travers deux photos séparées dans lesquelles on les aperçoit l'air soucieux et pensif. Une saison très attendue par les aficionados de la série puisqu'elle se déroulera à partir de 1992, une année terrible pour la famille royale avec les séparations de la princesse Anne, du prince Andrew et du prince Charles avec leurs conjoints respectifs. On se souvient également de l'énorme incendie qui avait ravagé le château de Windsor, résidence favorite de la reine Elizabeth II. De quoi alimenter comme il se doit les deux ultimes parties du scénario !