The Crown aura finalement droit à une saison 6 !

Parmi les séries ayant rencontré le plus de succès sur la plateforme de vidéos à la demande ces dernières années, The Crown devait initialement s'arrêter après la cinquième saison. Une information qui avait alors attristé les fans de la série basée sur l'histoire de la famille royale britannique. Seulement voilà, il semblerait que Netflix ait décidé que le programme devenu mythique méritait bien d'être prolongé pour une sixième saison. C'est donc sur Twitter que le géant américain a annoncé que The Crown "est renouvelée pour une sixième et dernière saison". Un véritable soulagement pour celles et ceux qui avaient peur de ne pas pouvoir découvrir la suite des aventures de la famille royale à l'ère "moderne".

*prend une tasse de thé*Oh bonjour, voici un message de la part de la Reine : nous avons le plaisir d’annoncer que la série “The Crown” est renouvelée pour une sixième et dernière saison. Elle sera diffusée prochainement sur la plateforme Netflix.*pose la tasse de thé* — Netflix France (@NetflixFR) July 9, 2020

Comme le précise le média Deadline, les deux dernières parties du programme britannique seront focalisées sur les années 2000. Si le personnage de la Princesse Diana est attendu dans The Crown, il est quasiment certain que nous ne verrons pas Kate Middleton ou Meghan Markle. Du côté du casting, là-encore il semblerait que tout soit déjà au point. En effet, ce sera Imelda Staunton qui interprétera Elizabeth II et Lesley Manville qui jouera Margaret, la sœur de la reine. Il faudra tout de même s'armer de patience avant de découvrir la suite des aventures de la famille royale puisque ce n'est que la saison 4 qui devrait être diffusée dans les prochains mois sur Netflix.