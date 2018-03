The Chainsmokers VS Twenty One Pilots, Twitter s'enflamme

The Chainsmokers sont de retour avec un nouveau single - Everybody Hates Me. La recette est la même et surtout, elle est toujours aussi éfficace : le duo de DJ aborde des sujets qui touchent tous le monde et qui, le plus souvent, poussent à réfléchir - tout en se déhanchant. Mais sur Twitter, on n'a pas partagé l'enthousiasme des fans, notant quelques similitudes avec un titre signé Twenty One Pilots : HeavyDirtySoul.

Why did the chainsmokers turn into a twenty one pilots tribute band? — Nick Karanz (@Nkaranz) 16 mars 2018

So do The Chainsmokers just want to be Twenty One Pilots? — Lindsay Flora (@lindsayfloraa) 16 mars 2018

i’m quitting twenty one pilots and joining the chainsmokers — tyler jøseph (@tyylerrjjoseph) 13 mars 2018

Visiblement, à écouter les internautes, ça ne serait pas la première fois que ces similitudes seraient pointées entre les deux groupes. Le mieux reste encore de vous faire votre propre idée en écoutant Eveyrbody Hates Me et HeavyDirtySoul.

Alors, voyez-vous des similitudes ?