The Chainsmokers vont-ils bientôt dévoiler une collab avec Justin Bieber ?

Est-ce que Justin Bieber, qui clashe encore The Weeknd a une nouvelle collaboration dans les tiroirs ? C'est bien possible mais les preuves sont pour l'instant très très minces... En effet, ce qui intrigue les fans est un tweet pour le moins vague de la part des Chainsmokers, adressé à Justin Bieber faisant figurer son nom accompagné d'un coeur emoji. Même pas une photo des artistes ensemble en studio ou un extrait évocateur ! Mais évidemment, il n'en fallait pas plus pour la toile pour conclure une collaboration en marche. Surtout qu'une vidéo de 2015 montrait déjà Justin Bieber avouer face caméra combien il est fan du duo...

Apparemment, Justin Bieber a fait la fête avec les Chainsmokers ce 23 mai au club 1 OAK de New York où on peut les voir bien en forme en train de chanter sur le tube "Despacito" de Luis Fonsi et Daddy Yankee. Alors ce tweet pourrait être tout simplement une déclaration d'amour à la star ? Pour l'instant, mystère... Mais on reste évidemment à l'affut ! The Chainsmokers ont de leur côté récemment dévoilé leur premier album "Memories... Do Not Open".