The Chainsmokers : un film, basé sur leur titre Paris, en préparation ?

Après la musique, The Chainsmokers seraient les heureux producteurs d'un film basé sur leur hit Paris. Le scénario serait signé par Mickey Rapkin, l'auteur du livre ayant inspiré la franchise Pitch Perfect. Eh oui, d'après le duo "l'ère d'être seulement musicien est terminée".

"Nous sommes plus que ravis d'avoir lancé Kick The Habit Productions, alors que nous continuons à combler le fossé qui séparer notre vision artistique globale, l'industrie du divertissement dans son ensemble et nos fans. Nous sommes plus que musicien et nous sommes ravis de participer à cette aventure pour organiser, produire et créer des projets significatifs."

Dan Marcus, le COO (Chief Operating Officer) et président de la société de production à ajouter que le duo avait une "profonde connexion avec leur fans, non seulement à travers leur musique mais aussi à travers tout ce qu'ils représentent." Apparu sur leur album Memories... Do Not Open, sorti en 2017, Paris serait directement inspiré d'un ami de Drew.

"Drew a un ami qui luttait contre une addiction à la drogue durant les dernières années. C'était un ami d'enfance et leur famille était proche, donc ses parents continuaient de l'informer de comment il allait. Lui et Drew restaient en contact sur Facebook mais ne parlaient jamais de ce qu'il traversait mais entre temps, Drew était au courant de toute la folie qui entourait la vie de son ami. Nous avons utilisé Paris comme une métaphore pour indiquer qu'il se sentait comme dans un endroit où tout allait bien, tout en ayant une conscience aiguë de la préoccupation des autres pour lui. Paris étant toujours ce lieu idéalisé, romantique, la chanson a pour objectif d'échapper à votre réalité, une réalité souvent dépourvue d'excitation et qui dans votre esprit se trouve ailleurs, avec quelqu'un d'autre." expliquent-ils.

Si on suppose bien, le speech du film devrait donc tourner autour des addictions, de la déferlante qu'elle produit et de la façon dont on y échappe. En attendant plus d'informations, on vous invite à redécouvrir le titre et à vous attarder sur les paroles pour mieux comprendre les raisons qui les ont poussé à en faire un long métrage.