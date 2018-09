The Chainsmokers : This Feeling, le nouveau morceau en duo avec Kelsea Ballerini

Alex Pall et Andrew Taggart, The Chainsmokers, continuent sur leur lancée et après avoir dévoilé la semaine dernière le clip de Save Yourself, le duo nous offre aujourd'hui This Feeling, nouveau titre au cœur des sentiments.

Pour This Feelings, les deux DJ ont choisi de s'entourer de Kelsea Ballerini et Emily Warren. La première prête sa voix et la seconde, sa plume. Jeune chanteuse de country, Ballerini s'essaye donc à l'électro et pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Le titre prône la voie des sentiments et non celle de la raison. Le son est percutant et limpide. Toujours suivre son cœur... On ne le dira jamais assez. The Chainsmokers s'illustre une nouvelle fois avec talent et ne perd rien de sa patte aérienne. This Feelings est à découvrir d'urgence !