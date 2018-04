The Chainsmokers : Somebody, un nouveau single dévoilé

Après avoir sorti le single EveryBody Hates Me, après le tube Sick Boy, The Chainsmokers continue de faire kiffer leur fan avec un nouveau single qui complète leur EP ! Les précédents titres sortis et extraits de ce nouvel EP avaient fait réagir les nombreux fans. Si Sick Boy s’interrogeait sur la possibilité d’être soi-même dans le monde, si You Owe Me était une attaque contre les rumeurs et si Everybody Hates Me était un règlement de comptes avec la célébrité, mais de quoi parle Somebody ?

Avec Somebody, Alex et Andrew s’interrogent sur l’importance de l’apparence et du regard des autres ! Le groupe explique qu’il ne faut pas se prendre pour quelqu’un qu’on n’est pas. Mais que veulent-ils dire ? Le rythme est un peu différent des titres de l’EP, on n’est plus trop dans une ambiance de boîte de nuit. Mais ça change, et VirginRadio.Fr aime bien ! Un clip très étrange mais très original, essayez de comprendre l'histoire racontée sur la story board, bonne chance à tous !