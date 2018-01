En deux ans, The Chainsmokers s'est fait une jolie place dans les charts. Et depuis leur arrivée fracassante, les deux américains ont enchainé les tubes (ils sont même repartis avec un Grammy). Leur premier album (sur lequel Louane fait même une apparition) a connu un succès phénoménal pour un premier essai. Alors évidemment, on les attendait au tournant. Les voilà donc de retour avec Sick Boy - un single qui, comme les précédents, devrait s'imposer.

Avec Sick Boy, "le duo s’interroge sur la possibilité d’être soi même dans un monde qui impose toujours plus la pensée unique, sous une apparente libération de l’espace d’expression." Et très franchement, ils ne pouvaient pas tourner meilleur clip pour illustrer cela. Cette fois, pas de mise en scène comme dans Closer ou Paris - bien au contraire. On retrouve Andrew Taggart (et son groupe) dans un décor sombre et planant. Si vous avez aimé des morceaux comme Something Just Like This (avec Coldplay), alors on préfère vous prévenir : Sick Boy est légèrement plus doux (juste assez pour coller au sujet).

Bref, The Chainsmokers réalise un retour réussi en proposant un titre qui parlera probablement à tout le monde. Et on ne leur donne pas quelques semaines pour battre des records.