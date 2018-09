The Chainsmokers : Save Yourself ft. NGHTMRE, le clip à ne pas rater dévoilé !

Il y a quelques semaines, The Chainsmokers dévoilait le clip de Side Effects. Le duo américain, toujours au sommet, réitère mais cette fois, avec Save Yourself, morceau EDM qui devrait plaire aux fans d'électro. Pour ce morceau, les deux compères ont choisi de travailler avec NGHTMRE et ce qui en ressort, c'est un clip totalement fou pour un morceau taillé pour les dance-floor.

On y voit donc Andrew Taggart, devant une caméra de surveillance. Fans de films d'horreur et de American Nightmare, ce clip est définitivement fait pour vous ! C'est oppressant, parfois même flippant. Le clip colle indéniablement à l'esprit du morceau et même si ces deux petites minutes passent incroyablement vite, il faut avouer que le clip est parfaitement réussi.