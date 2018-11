The Chainsmokers s'illustrent en riders dans le clip, This Feeling !

Le duo The Chainsmokers dévoile le clip de leur single This Feeling, sorti en septembre dernier. Pour illustrer le titre, les deux comparses ont choisi une ambiance de nuit, presque sauvage dans laquelle ils s'illustrent en riders aguerri. Le point fort du clip c'est tout de même, ce qu'il véhicule. Dans une course effrénée de motocross, tout le monde s'affronte. Rien d'étonnant, c'est une compétition mais le clip nécessite une deuxième lecture car le trio, ici, combat surtout des démons intérieurs.

The Chainsmokers sont doués dans l'art de narrer visuellement leur musique. Il n'est donc pas surprenant qu'ils s'essayent à d'autres projets. Pour rappel, sachez que le duo s'apprête à produire un film basé sur leur titre Paris et que ce dernier se focalisera -on suppose, sur les addictions.