The Chainsmokers offre un remix éclectique à l'occasion de Thanksgiving ! 

Ah les fêtes de fin d'année... Chez nos amis américains, c'est l'heure de Thanksgiving. Vous savez, cette fête traditionnelle qui rassemble toute la famille autour d'une belle grosse dinde ! C'est un peu comme Noël mais sans les cadeaux. Enfin, ça dépends pour qui car le fameux duo The Chainsmokers, lui, a bien l'intention de vous gâter. Comment ? En balançant un remix électrisant ! passant une tête à la BBC Radio 1, dans l'émission de Annie Nightingale, Taggart et Pall ont assuré qu'il serait plutôt hardcore. Pour l'occasion, ils ont fait appel à Afrojack et Disto sur le remix de leur titre This Feeling. Ils en ont aussi profité pour teaser la prochaine sortie d'un tout nouveau morceau ! Eh oui, The Chainsmokers ne s'arrête jamais... Pour découvrir le remix spécial Thanksgiving -appelons comme ça, c'est par ici.