The Chainsmokers : Side Effects (feat. Emily Warren), un nouveau single dévoilé

Ils sont de retour ! Après avoir conquis (une fois de plus) avec Somebody, The Chainsmokers a de nouveau frappé fort. Au programme cette fois, Side Effects, une collaboration avec Emily Warren. Fidèle à lui-même, le duo offre là un morceau éfficace, à mi chemin entre pop et électro. Du côté des internautes, on est déjà convaincu : "meilleur que No Brainer (signé DJ Khaled et Justin Bieber)", sorti il y a quelques jours peut-on même lire dans les commentaires laissés sur Youtube. Meilleur ? Difficile à dire tant les deux morceaux sont différents. Toujours est-il que The Chainsmokers devraient en faire danser plus d'un avec ce hit taillé pour les dancefloors.

Avec une lyric video aussi lumineuse que colorée, ils nous plongent directement dans l'ambiance. Il n'y a pas à dire, depuis la sortie de leur premier opus, les deux américains enchaînent les succès, combinant morceaux catchy et vidéos esthétiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il se produiront dans le cadre de la série de concerts annuelle organisée par Good Morning America. Traduction, quelques nouveaux titres devraient être joués ! Avec une tournée qui les emmènera jusqu'à fin 2018, Alex et Andrex n'ont pas fini de faire danser.