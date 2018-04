The Chainsmokers, HER... les clips de la semaine !

Cette semaine encore, de nombreux clips sont sortis ! Après 5 Seconds of Summer ou encore Sigrid la semaine dernière, c'est au tour de The Chainsmokers de faire l'actualité. Le duo a dévoilé cette semaine le clip de Everybody Hates Me, leur dernier single. Aussi, difficile de passer à côté de l'excellent On & On de Her. : une vidéo esthétique et pleine de sens. MC Solaar, lui, nous a offert un clip qui sent bon l'été et les vacances tandis que James Bay a opté pour une vidéo intimiste et acoustique pour dévoiler Us, son nouveau single. Enfin, on termine avec Sia et David Guetta, transformés en samouraïs pour le clip de Flames.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xtuypOug04s" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de clips ! Et en attendant, on vous a fait notre sélection des meilleurs clips depuis ce début d'année.