The Chainsmokers : Gagnez vos séjours pour assister à leur concert en mai à San Francisco

Après les succès de Closer ou encore Don’t Let Me Down, The Chainsmokers a dévoilé Memories… Do Not Open son premier album très prometteur la semaine dernière. Ils n’ont qu’un opus à leur actif, et pourtant, tout le monde se les arrache. Il faut dire qu’avec un Grammy Award du Meilleur Enregistrement Dance de l’année et une jolie collaboration avec Coldplay sous le nom de Something Just Like This, le duo électro pop a réalisé un très beau début de carrière. Et ils ne comptent pas en rester là ! Andrew et Alex s’apprêtent à partir sur les routes du Memories Do Not Open Tour et comme il n’y a pour le moment aucune date française programmée, Virgin Radio a décidé de vous envoyer à San Francisco pour y assister. Pour gagner vos séjours, suivez le guide !

Si vous souhaitez tenter votre chance pour peut-être remporter un séjour à San Francisco pour aller voir The Chainsmokers en concert, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio comme d’habitude et dès que deux titres d’affilés de The Chainsmokers passeront à l’antenne, il vous faudra envoyer VIRGIN RADIO par sms au 71213 (0,65 cts + prix d’un sms) dans les dix minutes qui suivent. Deux heureux gagnants seront tirés au sort et pourront partir à San Francisco pour aller assister au concert de The Chainsmokers le 5 ou 6 mai. Bonne chance à tous !