The Chainsmokers ft. Bebe Rexha : Call You Mine, le nouveau single dévoilé

Pour son nouvel album World War Joy, The Chainsmokers s’est entouré de beau monde. Après avoir dévoilé Who Do You Love en featuring avec 5 Seconds of Summer, le duo américain vient de sortir un tout nouveau single, Call You Mine. Pour ce morceau, Andrew et Alex ont choisi Bebe Rexha pour assurer la partie vocale. Souvenez-vous, on avait découvert la chanteuse originaire de Brooklyn aux côtés de David Guetta en 2015 sur la chanson Hey Mama. Elle avait également collaboré par la suite avec Martin Garrix, Cash Cash ou encore Hardwell. Pour Call You Mine, c’est sur un morceau particulièrement mélancolique, et dansant, que la jeune artiste pose sa voix. Un morceau déjà adoptée par la rédac’, à découvrir ci-dessous :

Pour World War Joy, The Chainsmokers a adopté une stratégie plutôt surprenante et dévoilera un à un l’ensemble des morceaux de la tracklist, jusqu’à la sortie de l’album dont la date exacte n’a pas encore été annoncée. On y retrouvera notamment une collaboration inattendue avec le groupe pop-punk Blink-182, teasée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. En attendant, le groupe se produira cet été au festival des Vieilles Charrues 2019 où il partagera l’affiche avec David Guetta, Black Eyed Peas, Petit Biscuit ou encore Christine and the Queens.