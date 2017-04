The Chainsmokers font une grosse gaffe à la fin d'un concert, photo à l'appui

Après la sortie de leur premier album prometteur Memories… Do Not Open, The Chainsmokers sont partis sur les routes d’une gigantesque tournée - la plus grande à ce jour de leur carrière - en Amérique du Nord et dans quelques festivals. Pas de panique, l’annonce de concerts européens ne devrait pas tarder, vu la grande communauté de fans qu’ils ont sur le continent, en France notamment ! Andrew et Alex étaient à Pittsburgh samedi soir, et ont voulu rendre hommage à leurs fans présents en leur dédiant une bannière en fond de scène sur laquelle était écrit « Thank you Pittsburg » ("Merci Pittsburg"). Cherchez l’erreur, en voulant lui faire plaisir, The Chainsmokers se sont attirés les foudres du public en se trompant dans l’orthographe de la ville de PittsburgH.

1 easy way to make Pittsburgh hate the Chainsmokers, forever. pic.twitter.com/WMxFejBc2l — Ashley (@shDell18) 23 avril 2017

Si certains fans ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux comme on peut le voir dans le tweet ci-dessus (« Une façon simple pour que Pittsburgh déteste The Chainsmokers, pour toujours »), le duo a préféré joué la carte de l’humour. Le groupe a posté aujourd’hui un article de MTV pointant du doigt leur gaffe avec en commentaire « Bon au moins on a une autre chance cette semaine à Clevlande ». Sachant que Clevlande s’écrit plutôt Cleveland… Bien joué ! Et heureusement The Chainsmokers ont pu compter sur le soutien d’autres fans qui demandent aux haters de prendre les choses un peu plus à la légère ! Découvrez le teaser du Memories… Do Not Tour de The Chainsmokers.