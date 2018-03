The Chainsmokers : Everybody Hates Me, leur nouveau single dévoilé (VIDEO)

Il y a une mois à peine, The Chainsmokers dévoilaient You Owe Me, le titre qui a succédé à Sick Boy. La recette des deux DJ's américains primés aux Grammy's est toujours la même : paroles universelles qui parlent à tous, posées sur des sons faits pour le dancefloor.

Sur Youtube, les fans sont conquis : "Ces paroles sont toutes ma vie. Merci The Chainsmokers, ce titre me rend fort. Il me donne envie de travailler dur pour prouver aux haters qu'ils ont eu tort de s'attaquer à moi", écrit d'ailleurs l'un d'entre eux. Le titre aborde le thème de la solitude dans un monde où les réseaux soviaux et internet nous donnent l'illusion d'être entourés. On le répète : sujet qui parle à tous et qui, normalement, devrait faire réfléchir. Le fond noir de la vidéo fait d'ailleurs écho à ce concept.

Après le succès de leur premier album, le deuxième opus du duo est clairement attendu. La bonne nouvelle, c'est que la suite s'annonce prometteuse !