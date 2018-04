The Chainsmokers : Everybody Hates Me, le clip dévoilé

Après avoir dévoilé leur nouveau single Everybody Hates Me le 16 mars, The Chainsmokers ont sorti le clip lundi 2 avril ! Un clip qui révèle les envies des deux DJ, une envie d’évasion ! A bord d’une Jeep, les DJ partent sur la route ! On les retrouve un peu après dans un studio d’enregistrement. Et là, c’est le drame ! Andrew ne noie, puis met le feu à une voiture avec Alex. Cette dernière image avait servi de teasing sur leurs réseaux sociaux !

Le clip a déjà dépassé les 3 millions de vues, pas étonnant quand on sait que The Chainsmokers fait partie des 15 artistes à avoir dépassé le milliard de vues sur Youtube !