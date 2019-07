The Chainsmokers enflamme les Vieilles Charrues pour le premier jour du festival ! (REPORT)

Si l'on vous dit The Chainsmokers, normalement, vous devriez répondre sans réfléchir Don't Let Down, Closer ou encore Something Just Like This. On ne vas pas se mentir, le duo qui nous vient tout droit des US a le don de fabriquer des tubes efficaces et qui, inévitablement squattent les charts pendant des semaines. Et justement, hier, il se sont chargés de mettre le feu à la scène Glenmor des Vieilles Charrues. Après un show incroyable et énergique made in Booba, le public a eu droit à un changement d'ambiance radical. Mais eh, c'est justement pour cet écletisme que l'on chérie autant les festivals.

Au programme, un équilibre parfait entre tracks originales et des mixes bien choisis : le duo se présente devant une foule déjà surmotivée en dégaine directement avec Ganster Boy. Et à partir de là, il n'y aura plus aucun répit : des titres comme Roses et Don't let Me Dow s'enchaînent, entrecoupés d'hymnes cultes : on reconnaître Gonna Fly Now (Rocky), on se déchainera sur High Hopes de Panic! at the Disco. Un sans faute ponctué d'effets plus impressionnants les uns que les autres : lasers, fumée et effets pyrotechniques rythmeront un show déjà bien rôdé et calibré.

Lorsqu'il ne danse pas sur la console, Drew part à la rencontre du public - complètement conquis. L'apothéose viendra sur Something Just Like This et Closer (single mythique avec Halsey) et The Chainsmokers quittera la scène après une heure et demie d"un show parfait. De quoi préparer les festivaliers pour Paul Kalkbrenner !