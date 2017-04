The Chainsmokers dévoilent un teaser du Memories... Do Not Open Tour

Le premier album Memories… Do Not Open de The Chainsmokers sort ce vendredi 7 avril. Après les succès de Closer ou encore Don’t Let Me Down, le duo américain est attendu au tournant mais on ne se fait pas trop de soucis, la tracklist du nouvel album de The Chainsmokers annonce de très jolies collaborations dont une avec notre Louane nationale ! Afin d’assurer la promotion de cet opus, le groupe partira sur la route d’une gigantesque tournée - la plus grande de leur carrière à ce jour - qui débutera le 13 avril à Miami. Pour le moment seules des dates en Amérique du Nord et quelques festivals ont été programmés mais l’annonce de tournée européenne complète ne devrait pas tarder, n’ayez crainte ! Pour nous en donner un petit avant goût, les garçons ont dévoilé un teaser du Memories… Do Not Open Tour à découvrir ci-dessous.

Alors que leur premier album n’est même pas encore sorti, The Chainsmokers sont déjà devenus des stars internationales que tout le monde s’arrache. Outre les moult récompenses remportées ces derniers mois dont le Grammy Awards 2017 de la Meilleure Chanson Dance, Andrew et Alex s’offrent également les collaborations les plus prestigieuses telles que Something Just Like This avec Coldplay, qui a d’ailleurs battu le record de la lyrics video la plus visionnée en 24h. Une impressionnante ascension qui n’en a pas fini !