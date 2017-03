The Chainsmokers dévoilent la tracklist de leur nouvel album

Alors que la date de sortie de Memories... Do Not Open approche doucement mais sûrement, les fans de The Chainsmokers prennent leur mal en patience en attendant de nouvelles informations. Jusqu’à présent, le duo a déjà partagé deux singles : d’abord le titre « Paris » et son clip poétique, puis la collaboration avec Coldplay « Something Just Like This » dévoilée en live aux Brit Awards 2017. Désormais, on connait également le nom de chacune des douze chansons que contient ce nouvel album ! Le groupe a dévoilé la tracklist complète de Memories... Do Not Open et celle-ci contient quelques surprises !

Memories... Do Not Open ???? 4.7.17 Pre-Order the ???? now Une publication partagée par The Chainsmokers (@thechainsmokers) le 13 Mars 2017 à 16h14 PDT

Sur ce nouvel opus, Drew Taggart et Alex Pall ont de nouveau fait appel à la chanteuse américaine Emily Warren, qui avait déjà posé sa voix sur les titres « Until You Were Gone » et « Don’t Let Me Down ». Autre voix féminine sur ce nouvel album : une artiste française ! La chanteuse Louane, qui avait rejoint The Chainsmokers en studio il y a quelques mois, apparait sur la chanson « It Won’t Kill Ya ». On note aussi la présence de Florida Georgia Line sur « Last Day Alive », qui clôturera l’album… On se demande bien ce que cela va donner ! Pour l’heure, encore un peu de patience : le premier album de The Chainsmokers sera disponible le 7 avril 2017.