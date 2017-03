The Chainsmokers dévoile The One, un nouveau single toute en émotion

L’étau se resserre autour de The Chainsmokers. Le duo américain s'apprête à sortir son premier album studio, Memories...Do Not Open. Après avoir dévoilé la tracklist de cet album attendu pour le 7 avril, les DJ Andrew Taggart et Alex Pall, nous proposent d'en découvrir une toute nouvelle chanson, The One. Un morceau où le duo laisse de côté les gros beats pour faire place à l'émotion. Comme sur nombre de leurs titres, The Chainsmokers explorent sur celui-ci les affres d'une relation sentimentale qui touche à sa fin. C'est Andrew Taggart qui interprète la chanson, on peut également entendre Emily Warren chanter les chœurs. La New Yorkaise posait déjà sa voix sur leur précédent single, Paris, elle apparaît en featuring sur deux autres chansons de l'album et a également co-écrit quatre des chansons de Memories...Do Not Open.

The One est le troisième single extrait de Memories...Do Not Open après Paris et Something Just Like This. Ce dernier est un vrai événement puisqu'il s'agit d'une collaboration avec Coldplay, dévoilée en live lors des BRIT Awards 2017. L'album contient quelques autres featurings étonnant, on retrouvera ainsi Louane sur It Won't Kill Ya et Jhené Aiko sur Wake Up Alone. The Chainsmokers ont de quoi avoir la pression avec la sortie de leur premier album studio après le succès incroyable qu'ils ont remporté en 2016. Leur tube Don't Let Me Down était 3ème des charts jusqu'à ce que Closer feat Halsey s'impose n°1 partout, ou presque, dans le monde, devenant le tube inattendu de l'automne ! Rendez-vous le 7 avril prochain pour découvrir Memories... Do Not Open !