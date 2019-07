The Chainsmokers, Black Eyed Peas... 5 artistes à ne pas manquer aux Vieilles Charrues 2019

Chaque année, les Vieilles Charrues nous offre un line-up à la hauteur des attentes. Pour son éditon 2018, le festival a ainsi proposé Depeche Mode, Angèle, Riles, OrelSan, Coeur de Pirate ou encore MO. Mais rassurez-vous, 2019 sera encore plus intense. Tenez-vous bien, on attend cette année des artistes de prestige tels qu'iggy Pop en personne, les Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Christine & The Queens ou encore Boulevard des Airs. Tout de suite, 5 artistes qu'il ne faudra surtout pas manquer !

Black Eyed peas

Oui, le groupe culte (toujours sans Fergie) sera en Bretagne ce week-end ! Le trio viendra défendre son nouvel opus mais il n'oubiera pas les morceaux qui ont fait son succès ! Alors un conseil, pressez-vous pour danser comme jamais sur Let's Get It Started, Hey Mama ou encore Pump It.

Iggy Pop

Iggy Pop, légende vivante sera (lui aussi) à Carhaix. On va vous le dire comme on le pense : le rater, c'est un sacrilège.

David Guetta

La pointure de l'électro made in France sera de passage aux Vieilles Charrues. Celui qui vient tout juste de sortir un mix avec Martin Solveig devrait tranformer le festival en dance floor géant. Et puis, ce n'est pas tout : le DJ est programmé le même soir que les Black Eyed Peas... imaginez un petit I Gotta Feeling avec David Guetta ET la bande. Magique, non ?

Jamel Debbouze

Qui a dit que les festivals ne se limitaient qu'à la musique ? Avis à tous ceux qui veulent faire une petite pause humour : Jamel Debbouze sera aux Vieilles Charrues - l'occasion de recharger un peu ses batteries en riant.

The Chainsmokers

Le duo made in US s'occupera de mettre les festivaliers dans l'ambiance dès le premier soir... Closer, Don't Let Me Down, Something Just Like This... on attend une avalanche de tubes sur les Charrues.

Bonus - Aya Nakamura

Juste pour le plaisir de chanter Djadja et Copines, comme si personne ne regardait.

Et vous, qu'allez-vous voir aux Vieilles Charrues ?