The Chainsmokers, Side Effects votre son #VirginFriday !

Le duo américain s'allie à Emily Warren sur le morceau Side Effects. Sortie il y a quelques semaines, le son fait son petit bout de chemin et semble bien se faire une place parmi les titres à retenir. L'été est bientôt fini et Side Effects fait tout pour le prolonger. Des airs de vacances et des sonorités fraîches, c'est tout ce qu'on aime et surtout, tout ce qu'on demande. The Chainsmokers nous déçoit rarement, il faut dire. Evidemment, on ne peut que vous conseiller de l'écouter et par chance, il sera en écoute toute la journée sur Virgin Radio alors n'en ratez pas une miette !

Et parce qu'on est gentil, on vous propose également de découvrir et redécouvrir le clip mettant en scène la belle Camila Mendes, connu pour son rôle de Véronica dans la série teen drama Riverdale.