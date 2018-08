The Chainsmokers : Side Effects, le clip avec Camila Mendes dévoilé

Il y a quelques semaines, The Chainsmokers offrait un nouveau morceau, Side Effects. et connaissant le duo, le clip n'allait pas tarder. Et devinez quoi, le voilà ! Sortie il y a quelques heures à peine, la vidéo de Side Effects nous rappelle -légèrement- les vacances (ou presque). On y retrouve donc Riley (interprétée par Camila Mendes), une jeune femme employée dans un hotel de luxe qui, visiblement, travaille beaucoup trop.

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Camila Mendes est une actrice/Chanteuse qui nous vient tout droit du Brésil. Et franchement, si vous suivez Riverdale, alors on ne devrait même pas avoir besoin de le préciser. Pour en revenir au clip, Riley est donc obligée de travailler tout le week-end. Super. Du coup, la jeune femme envoie tout valser, balance son uniforme et se met à danser. La moralité de l'histoire ? Parfois, mieux vaut faire le vide dans sa tête et ne plus penser à rien (et si vous pouvez le faire en dansant, c'est mieux). Le hit de l'été signé The Chainsmokers a enfin son clip et de notre coté, on va le regarder en boucle - histoire de mieux vivre la fin des vacances.