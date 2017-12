The Black Lighting, Rise...10 séries qu’on attend le plus en 2018

En janvier, on pourra (en plus de manger de la galette des rois) se mettre à de nouvelles séries. Evidemment, les séries cultes seront toujours là : The Walking Dead, Outlander, Grey's Anatomy... rassurez-vous, elles ont encore de beaux jours devant elles. Mais, qu'en est-il des nouveautés ? De la CW à NBC en passant par Showtime HBO, petit recap' des série que l'on a hâte de découvrir en 2018.

Que les fans de Glee se rassurent, on a presque trouvé la série qui marche dans ses pas. Lou Mazzuchelli (prof dans un lycée), décide de relancer la troupe de théâtre. Là aussi, l'idée est de rassembler de jeunes qui, au départ, n'ont rien en commun. Et le plus beau c'est que peu à peu, c'est toute la ville qui va se découvrir un intérêt pour cette fameuse troupe.

Sur Syfy, on s'intéressera aux racines de Superman cette année. Comme le nom de la série l'indique, l'intrigue se déroulera sur la planète d'origine du héros. L'histoire se focalisera donc sur le grand père de Superman qui fera tout pour faire briller sa famille de nouveau.

Vous vous souvenez des Plastics ? Le trio infernal qui régnait sur le lycée dans Lolita Malgré Moi ? Eh bien c'est à peu près le même genre de groupe qui vous attend dans Heathers. Sauf que cette fois, la discrète Veronica va tout faire pour les calmer et les faire redescendre un peu. Rendez-vous au printemps sur Paramount.

Direction le XIXe siècle. The Alienist explore le métier de profiler et ses prémices (si vous avez aimé Midhunter, sachez que vous allez finir complètement accroc à The Alienist. Pour faire simple, le détective Theordore Roosevelt (oui, celui qui sera plus tard président des Etats-Unis) demande l'aide de Laszlo Kreizler, un psychologue spécialisé dans la criminologie. Leur mission ? Elucider une série de meurtres survenus à New York.

Avait on besoin d'un nouveau superhéros ? La réponse est oui, selon la CW. Cress Williams incarne un homme qui à peine à la retraite devra remettre son costume pour sauver sa famille. On attend le premier épisode pour le 16 janvier.

Si Emily VanCamp vous manquait, l'actrice sera de retour cette année dans The Resident - une série médicale, vous vous en doutez. On y retrouvera donc un jeune médecin optimiste qui devra travailler avec un docteur qui lui, sera blasé. Deux opposés, donc. Ajoutez un peu de drame et vous devriez obtenir une bonne série américaine qui vous fera autant rire que pleurer.

Jessica Williams et Phoebe Robinson vous donnent rendez-vous sur HBO dès le mois de février avec un programme découpé en quatre parties. Si vous les connaissez, alors vous savez qu'elles s'illustrent le plus souvent dans des podcast traitant de tous les sujets - vraiment tous, y compris ceux qui fâchent. Il faudra s'attendre à peu près à la même chose. Mais le petit bonus, c'est que quelques guests feront leur apparition !

Si vous aimez Shameless, vous devriez adorer The Chi. Lena Waithe propose ici un portrait on ne peut plus réaliste d'une communauté.

Good Girls, c'est le show qui devrait faire écho au mouvement #MeToo dans la mesure où il propose un groupe de femmes qui décide de se révolter. Parce qu'elles n'en peuvent plus, elles montent le braquage d'un supermarché. Quelques gags en perspective, donc.

On connaissait Private Practice mais cette fois, Shonda Rhimes nous emmène dans les coulisses des interventions menées par les pompiers. Changement de décor total, donc. Aucune date n'a encore été communiquée mais la série est attendue pour 2018 sur ABC. Wait and see.

Evidemment, il n'y a pas que les nouveautés qui nous intéressent. Côté retour, on attend la saison 2 de Dark avec un peu (beaucoup) d'impatience. Les fans de The 100 seront ravis de voir le trailer qu'ils attendent depuis des mois avant de, normalement, avoir droit à la saison 5 au printemps sur la CW. Pour Game of Thrones malheureusement, il faudra attendre 2019 (désolé pour ça). Mais la bonne nouvelle, vous aurez de quoi faire avec la liste présentée ci-dessus ! Courage.