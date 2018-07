The Black Eyed Peas sortent un nouveau single et annoncent une date à Paris 

Les Black Eyed Peas sont de retour avec un nouveau single, Get it. Il y a quelques semaines, c'est avec Ring The Alarm pt.1, pt.2, pt.3 qu'ils avaient fait sensation- notamment par sa portée politique. Cette fois, avec Get It, ils offrent à leurs fans de quoi patienter en attendant la sortie de leur prochain album, « Masters of The Sun » - (attendu dans le courant de l'année). La bonne nouvelle, c'est que la formation américaine passera par la capitale (et plus précisément par le Zénith) en novembre prochain.

Le 12 novembre prochain, les Black Eyed Peas investiront donc le zénith de Paris. Côté places, sachez qu'il vous ait d'ores et déjà possible de réserver (en pré-ventes). Officiellement, la billetterie ouvrira le 12 juillet à 10 heures. Comptez 59 euros pour des places en fosse, 75 pour des places en cat. 2 et 79 pour les cat 1. On vous conseille de vous activer parce que les billets vont probablement partir à une vitesse record ! Pour plus d'informations concernant ce concert à venir, rendez-vous sur Live Booker !