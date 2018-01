The Black Eyed Peas dévoile un nouveau single en forme de retour aux sources

Annoncé depuis plusieurs années, le retour des Black Eyed Peas sur le devant de la scène est enfin là. Le groupe revient à ses fondamentaux, soit un trio (sans Fergie qui s'est envolée pour une carrière solo) tourné vers un hip hop old school et des textes engagés. Street Livin' se dévoile ainsi dans un clip en noir et blanc percutant. Place des personnes de couleur aux Etats-Unis, violence policière, immigration, armes à feu et prison sont au cœur du texte chanté par Will.i.am, Apl. de. ap. et Taboo. Pour ceux qui se souvenaient du groupe seulement sous le prisme de leurs derniers albums produits par David Guetta, préparez vous à une sacrée surprise !

Ce nouveau single n'annonce pas encore un nouvel album pour les Black Eyed Peas. Il s'agit en effet d'une chanson inspirée par le roman graphique de Will.i.am, Masters of the Sun : The Zombie Chronicles, distribuée chez Comics Marvel. Cette bande-dessinée prendra vie avec un film animé en réalité virtuelle qui sera dévoilé le 19 janvier prochain lors du réputé Festival de Sundance. La musique de ce film est co-produite par Will.i.am et Hans Zimmer. Souhaitons aux BEP que Street Livin' rencontre le succès escompté, et qu'ils trouvent, entre leurs différents projets, le temps et l'envie de signer un nouvel album. Plus de 7 ans qu'on patiente mais on est prêt à faire encore un petit effort !