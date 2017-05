En ce moment de l'autre côté de l'Atlantique, les grandes chaînes américaines dévoilent leur grille de rentrée lors d'"upfronts" très attendus. Et si Grey's Anatomy a annoncé son nouveau spin-off, elle n'est pas la seule grande série à faire des petits. CBS a, en effet, dévoilé pour la première fois le trailer du très attendu spin-off de The Big Bang Theory intitulé Young Sheldon. Titre on ne peut plus clair quant aux intentions du programme qui se concentrera donc sur la jeunesse du personnage joué par Jim Parsons. Un jeune Sheldon interprété par Iain Armitage (récemment vu dans Big Little Lies) que l'on voit faire ses premiers pas dans une nouvelle école et tester la patience de ses professeurs avec son incroyable intelligence.

Meet #YoungSheldon: Scientific genius, high school student, nine-year-old boy. Watch a preview of the new comedy coming to CBS this fall! pic.twitter.com/ToFe8B7pNU — YOUNG SHELDON (@YoungSheldon) 17 mai 2017

The Big Bang Theory étant le programme porte-drapeau de la CBS, les attentes et les enjeux sont extrêmement hauts pour ce Young Sheldon. Pour autant, les pronostics ne sont pas nécessairement très bons : la télévision américaine et les spin-off n'ont pas souvent fait bon ménage. La preuve avec Joey, série dérivée de Friends, qui se concentrait sur le personnage joué par Matt LeBlanc annulée au bout de 46 pénibles épisodes. En sera-t-il de même pour Young Sheldon ? Si la série mère a été renouvelée pour deux saisons, portant son nombre de saisons à 12, d'aucuns avoueront que les intrigues commencent d'ores et déjà à essouffler...