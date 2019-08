The Beatles : Une réédition exceptionnelle de l'album Abbey Road va sortir bientôt !

Le 8 août 1969 restera à jamais une date iconique dans l'histoire de la musique moderne. En effet, c'est ce jour-là que Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Star ont traversé le passage piéton d'Abbey Road Street, à Londres, pour donner naissance à l'une des pochettes les plus célèbres de tous les temps, celle de leur album Abbey Road. Et alors que le monde entier s'apprête à fêter les 50 ans de cet opus, il vient d'être annoncé qu'une réédition exceptionnelle serait mise en vente dès le 27 septembre prochain. Alors... à vos agendas !

Pour l'occasion, un pack complet a été prévu à la vente. On y retrouve pas moins de 4 CD et trois vinyles de l'album remasterisé Abbey Road (qui se vend encore à des milliers d'exemplaires chaque année) ainsi que plusieurs démos inédites de différents titres des Beatles dont fameux medley de 16 minutes. Rappelons également que cet opus sorti le 26 septembre 1969 demeure le tout dernier enregistré par le plus célèbre quatuor de la planète. Il est également leur deuxième meilleure vente derrière Sgt Pepper.