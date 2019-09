The Beatles : Here Comes The Sun, une nouvelle vidéo pour célébrer les 50 ans d'Abbey Road

Album mythique des Beatles, Abbey Road est de loin le plus populaire - oui, nous connaissons tous le fameux passage clouté de la pochette. Et la bonne nouvelle c'est qu'après cinquante ans, le titre Here Comes The Sun aura droit à son clip : Attendu pour le 26 septembre prochain (soit la veille de la sortie de la réédition d'Abbey Road).

Sur la réédition, on attend de nouvelles versions des titres originaux, mixés par Giles Martin - fils du producteur des Beatles. D'ailleurs, sachez que le remix de Come Together est d'ores et déjà en écoute. Pour patienter avant la sortie de la vidéo, nous avons le trailer ci-dessus. Patience, plus que quelques jours avant de découvrir le clip ET la réédition !