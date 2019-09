The Beatles : Here Comes The Sun, le clip du remix 2019 dévoilé (VIDEO)

Il y a 50 ans, les Beatles publiaient l'album Abbey Road - dont la pochette a marqué des générations. Pour célébrer cet anniversaire, une réédition de l'album a été préparée avec, en bonus, quelques inédits et remix. Et justement, en parlant de remix, c'est le fils du producteur d'origine des Beatles qui s'est penché sur celui de Here Comes The Sun. Pour accompagner le titre, voici le clip !

Et ce n'est pas l'unique fait marquant ! Ringo Starr et Paul McCartney se sont retrouvés à Abbey Road pour marquer ce cinquantième anniversaire : Nile Rodgers et Taron Egerton se sont joints à eux pour célébrer l'opus d'anthologie. Un demi siècle plus tard, Abbey Road des Beatles provoque toujours le même engouement chez les fans qui, forcément, sauront apprécier cette réédition.