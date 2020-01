The Avener : Zoom sur Heaven, son deuxième album

En 2015, son remix Fade out Lines se classait numéro 1 dans près de 20 pays. Une notoriété inattendue qui a permis au DJ et producteur de parcourir le monde entier et d'enchaîner les titres à succès. Cinq ans plus tard, The Avener vient de dévoiler Heaven, son second album. Un projet pop et grand public, comme ce qui a fait son succès avec l'album The wanderings of the Avener. Seule différence ? Alors que le premier se basait majoritairement sur des remixes, le second regorge de chansons originales. Parmi ces dernières, vous avez notamment pu découvrir les deux premiers titres phares sur les ondes de Virgin Radio : Under The Waterfall et 900 Miles.

Avec Heaven (Paradis en français), Tristan Casara, de son vrai nom, annonce directement la couleur. Au cœur d'une véritable Success Story, ce niçois de 33 ans est aussi un bourreau de travail. Jamais très loin des studios, cet amoureux de la musique aime aussi les challenges. Et il y en a beaucoup le concernant. Après avoir tourné un live de ses chansons sur le toit du Palais des Festivals à Cannes il y a quelques mois, il sera en concert à l'AccorHotels Arena en novembre prochain. Une année qui s'annonce déjà riche en émotions placée sous le signe (pour changer) de la musique sous toutes ses formes !