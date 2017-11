The Avener, Orlinski, Lost Frequencies et Synapson mettent l'ambiance pour le Before Electroshock !

Ce soir, c'est à l'AccorHotels Arena qu'il faudra être ! On vous en parle depuis des semaines et enfin, Electroshock Paris est sur le point de démarrer. Mais avant de se lancer dans l'immense arène qu'est l'AccorHotels, Marion (l'animatrice qui accompagne vos après-midis) a donné rendez-vous à quelques auditeurs chanceux pour lancer les hostilités. Au programme, Orlinski, The Avener, Lost Frequencies et Synapson !

Le Before Electroshock a commencé !

Et parce qu'on ne fait pas les choses à moitié chez Virgin Radio, on a même pensé à fêter l'anniversaire de Lost Frequencies (oui, c'est aujourd'hui). Ce soir, tous ces DJ's seront sur la mythique scène de l'AccorHotels pour la grosse soirée jamais organisée. Sachez d'ailleurs que l'Electroshock sera à suivre en live sur VirginRadio.fr, sur Virgin Radio TV ainsi que sur les réseaux sociaux !