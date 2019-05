The Avener investit le toit du Palais des Festivals pour le clip de son prochain single 

C'est l'un des artistes dont nous attendons le plus le retour : The Avener nous revient (enfin) avec un nouvel album et donc, un nouveau single. La bonne nouvelle pour les fans impatients, c'est que la sortie de ce fameux titre est prévue pour ce vendredi (le 24 mai) ! Et qui dit nouveau single, dit forcément clip. Or, celui qui sait surprendre son public devrait laisser en laisser plus d'un bouche bée.

#Cannes2019 Selon nos informations, le DJ niçois « The Avener » sera en tournage pour le clip de son prochain album ce soir sur le toit du Palais des Festivals. pic.twitter.com/0zUAXyGrkn — Citizen Cannes TV (@CITIZENCANNES) 22 mai 2019

Tenez-vous bien, le DJ qui nous vient tout droit de Nice a investi le toit du Palais des Festivals, le temps d'un set exceptionnel de 45 minutes. Et évidemment, il en a profité pour tourner le clip de son prochain titre - clip que l'on attend avec impatience. Avant lui, des artistes de renom comme U2 avaient déjà eu ce privilège. Il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir le single mais le jeu en vaudra probablement la chandelle !