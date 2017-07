The Avener : Gagnez vos places pour son DJ set au Rex Club le 08/07

Après son passage remarqué lors du dernier Electroshock à Marseille vendredi 30 juin dernier où il a complètement déchainé le public, The Avener s’apprête à faire son retour dans la capitale ! Le DJ producteur niçois s’emparera des platines du Rex Club le samedi 8 juillet prochain pour un mix all night long de pas moins de 7h aux couleurs de ce club emblématique de la capitale. C’est sûr, on va danser comme des petits fous ce week end dans un des lieux les plus branchés de la nuit parisienne, rendez-vous à partir de minuit pour le début de l’événement ! Vous voulez être de la partie ? On vous comprend, et on vous fait gagner des places pour le mix de The Avener au Rex Club le samedi 8 juillet prochain !

Pour tenter de gagner vos places pour le mix de The Avener au Rex Club le samedi 8 juillet prochain, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant bien renseigné vos coordonnées au préalable. Quelques heureux participants seront alors tirés au sort et seront invités à cette soirée qui promet d’être inoubliable. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement du jeu concours !