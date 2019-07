The Avener, DJ Snake, Charli XCX... les 5 titres à ne pas manquer cette semaine

Qui a dit que l'été était une période creuse ? Au contraire, c'est le moment de faire le plein de bonne musique pour rythmer vos vacances. Le 12 juillet dernier, Ed Sheeran publiait son sixième opus de collaborations tandis que la semaine dernière, Charli XCX nous offrait son feat. Avec Christine & Queens. Bref, chaque semaine, on a notre lot de nouveautés. Et justement, aujourd'hui 26 juillet, on a quelques pépites pour vous, à commencer par The Avener.

The Avener - Wild ft. Tiwayo

Il a fait son grand retour avec le très réussi Beautiful et cette fois, The Avener nous offre Wild - nouvelle bande son de votre été. On continue dans la veine électro avec DJ Snake dont le nouvel album - intitulé Carte Blanche- vient d'être dévoilé. Après le succès de Encore, Carte Blanche vient confirmer le talent du DJ made in France.

DJ Snake - Fuego (Carte Blanche)

Charli XCX - Flash Pose

De son côté, Charli XCX enchaîne ! Après son featuring remarqué avec Christine & The Queens, la pop star est de retour avec Pabllo Vittar sur Flash Pose. Enfin on termine avec The 1975 (qui sera à l'affiche du Pitchfork Festival cet automne) et le titre éponyme The 1975. Et ce n'est pas tout ! Découvrez Never Be Alone, par David Guetta ft. Aloe Blacc !

The 1975 - The 1975

David Guetta ft. Aloe Blacc - Never Be Alone

Rendez-vous la semaine prochaine pour toutes les nouveautés !