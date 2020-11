The Avener dévoile un rework de L'âme dans l'eau, le nouveau titre de Mylène Farmer (AUDIO)

L'année 2019 aura largement porté ses fruits pour l'une des chanteuses les plus talentueuses et célèbres de France ! Après un album vendu à plus de 250 000 exemplaires, une résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier couronnée de succès, Mylène Farmer dévoilait il y a quelques mois le film de sa tournée au cinéma. Une projection qui battait, encore une fois, tous les records avant d'être, quelques semaines plus tard, diffusée en prime time à la télévision. Bref, vous l'aurez compris, depuis ses débuts en 1984, l'interprète de Désenchantée ne cesse de déplacer les foules. Un succès inégalé à ce jour pour une artiste féminine française dont la discrétion légendaire étonne toujours...

Dernier fait d'armes ? La chanteuse surprenait ses fans en septembre dernier avec la sortie de L'âme dans l'eau, un titre dans la continuité de son répertoire dont le clip est directement issu des vidéos de sa résidence à Paris La Défense Arena. Alors que la version vinyle et digitale du single devrait être dévoilé le 4 décembre prochain, en même temps que Histoire de, son nouveau best-of, la chanteuse nous offre le rework tant attendu de son morceau par The Avener, le célèbre DJ et producteur à l'origine des titres Fade Out Lines, Castle In The Snow ou encore Beautiful.

l