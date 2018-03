The Avener : Découvrez « Masters Of War », la reprise de Bob Dylan

The Avener est passé maître dans le rework de titres, et aujourd’hui le niçois a sorti une version de « Masters Of War » d’un certain Bob Dylan ! Petit retour en arrière, flashback, appelez ça comme vous voulez, ce son a été écrit en 1962 et paru sur l’album The Freewheelin. Pas facile de passer après Bob, mais The Avener sait faire, il nous le prouve une nouvelle fois ! Jugez-en par vous-même ! Au passage, l'album The Wanderings of The Avener a été vendu à plus de 1,5 millions d'exemplaires.