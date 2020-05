The Avener : Découvrez le clip de 900 miles, tourné dans les rues désertes de Paris (VIDEO)

En 2015, son remix Fade out Lines se classait numéro 1 dans près de 20 pays. Une notoriété inattendue qui a permis au DJ et producteur de parcourir le monde entier et d'enchaîner les titres à succès. Cinq ans plus tard, The Avener vient de dévoiler Heaven, son second album. Un opus que l'artiste originaire du sud de la France comptait défendre lors d'une grande tournée avant d'être bloqué par le confinement. Mais qu'importe. Après les succès de Beautiful et Under The Waterfall, ce dernier est de retour avec le clip de 900 miles. Dévoilée il y a seulement quelques jours, la vidéo du titre tournée dans les rues désertes de Paris nous dévoile la capitale sous un tout autre jour. Une belle manière de s'adapter à cette difficile période pour les artistes et de rester en contact avec ses fans. On vous laisse profiter de ce nouveau projet signé The Avener, un artiste Virgin Radio.