The Avener choisit Run Away With Me en guise de prochain single

Après le succès incontestable de son premier opus (The Wanderings of The Avener, vendu à 300 000 exemplaires et récompensé auxVictoires de la Musique), The Avener a fait son grand retour dans les charts avec Heaven il y a quelques mois - un deuxième album réussi. Porté par le single Beautiful, l'opus a su montrer le talent du DJ et ce, même s'il n'a pas rencontré le même succès que son prédécesseur. Après une année 2020 en dents-de-scie (pandémie oblige), The Avener compte bien commencer 2021 avec panache. Le DJ vient tout juste d'envoyer Run Away With Me aux radios et si vous l'avez manqué, le titre est à découvrir juste ici :

Sur ce titre, celui qui a signé Fade Out Lines unit ses forces à celles de Manu Lanvin - fils de l'acteur Gérard Lanvin : « Je le connais depuis plus de 10 ans et [il] m'a initié au blues », confiait The Avener au magazine Rolling Stone. Run Away With Me nous propose ainsi un cocktail parfait entre rock et électro - pile ce qui nous fallait pour bien entamer ce mois de janvier glacial.